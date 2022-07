Gmina Postomino: Pijany za kierownicą i po amfetaminie

Wpadka w Chudaczewie

Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie podczas pełnienia wspólnej służby z funkcjonariuszem Straży Gminnej Komendy w Postominie, patrolując teren, w miejscowości Chudaczewo, zauważyli pojazd marki Volkswagen Golf, którego tor jazdy pozostawiał wiele do życzenia.

- Mając przypuszczenie, że kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu policjanci udali się za nim - opisuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Mundurowi podczas prowadzonej kontroli od razu wyczuli od 22 - latka silną woń alkoholu. Potwierdziło to sprawdzenie alkomatem, które wykazało ponad promil w jego organizmie. To nie był jednak koniec kłopotów mieszkańca powiatu sławieńskiego. W trakcie sprawdzania wyszło na jaw, że kierujący był pod wpływem amfetaminy, co potwierdziło badanie narkotesterem dając wynik pozytywny.