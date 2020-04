Gmina Malechowo kupiła 6500 maseczek i zaczęła je rozdawać od seniorów [ZDJĘCIA]

Mając na względzie zdrowie mieszkańców gminy Malechowo narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, malechowski samorząd zakupił maseczki ochronne. W pierwszej kolejności rozdysponowywane są wśród seniorów naszej gminy, którzy należą do grupy najbardziej narażonej na zachorowanie. Bardzo istotne jest to, że są to maseczki, które mogą być prane i używane wielokrotnie.

Wójt gminy Malechowo - Radosław Nowakowski wraz z pracownikami rozpoczął akcję przekazywania pierwszej tury maseczek w ilości 1500 sztuk do sklepów spożywczych, a dzięki uprzejmości ich właścicieli maseczki są do odebrania dla seniorów bezpłatnie. - Współpracujemy oczywiście z naszymi sołtysami, którzy będą nam pomagać dotrzeć do osób starszych- mówi Radosław Nowakowski. - Kolejne 5000 szt. zamówionych maseczek zostanie rozdysponowanych w miarę potrzeb pozostałym mieszkańcom.