Gmina Darłowo. Nad Bałtykiem wsparcie płynie z wielu stron ZDJĘCIA

Podsumowujemy 23 Bal Charytatywny na rzecz DORT w Darłowie

- Ogromną kwotę 80 tysięcy zł. To jest dochód z balu, a więc po odliczeniu wszystkich kosztów - wylicza Marzena Górzyńska, prezes Stowarzyszenia prowadzącego DORT. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane serce. Te pieniądze pozwolą funkcjonować naszemu ośrodkowi przez rok i też go trochę rozwinąć. Na pewno za część środków dokupimy, jakiś sprzęt do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, a reszta będzie na bieżące potrzeby ośrodka. Tutaj pragnę serdecznie podziękować wszystkim za okazane serce i wsparcie, które otrzymujemy - akcentuje.

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Darłowie działa przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych.