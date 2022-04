Gm. Sławno. Wspaniały piknik dla uchodźców z Ukrainy. Na chwilę zapomnieli o wojnie ZDJĘCIA

Piknik dla uchodźców wojennych z Ukrainy

- Był to szczególny dzień dla wielu osób, a w dodatku pełen wrażeń i pozytywnych emocji. Co się zadziało? Wspólnie, z fantastycznymi ludźmi, zorganizowaliśmy piknik dla osób z Ukrainy - podsumowuje Ewelina Stach ze Sławna będąca tutejszą radną miejską. - Chcieliśmy, aby ten szczególny czas wielkanocny był dla wszystkich obywateli Ukrainy radosny i aby na chwilę zapomnieli o tym, co dzieje się w ich kraju. I… udało się! Pojawiły się uśmiechy, chwile wzruszeń i podziękowań. Dziękuję Nadleśnictwu Sławno, Społem PSS Sławno, MotoKucyk Sławno, SOLAR ONE Robert Stach, Ogólnopolski Strajk Kobiet, SoundMaster Dj e.M, Piekarnia Jakubowscy, BarBartosz- mobilny bar, Galeria Zmysłów Pachnidło, Pomoc Komputerowa Sławno Sławomir Żydowski, Liga Superbohaterów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Krok po kroku, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Razem Zrobimy Wiele Żelazo, Restauracja Morska, J&K&M-Automobile Sławno RENT a CAR, państwu Niedzielskim, Joannie Misztal, Adamowi Poprawskiemu i wielu, wielu innym osobom za wszystko co zrobiliście. Dziękuję naszym cudownym Wolontariuszom za całą pracę, bez której byśmy nie dali rady. Jeszcze raz dziękuję: Izabeli Zwierzak, Jakubowi Milka i Agnieszce Mikołajczak za pyszne słodkości, Stanisławowi Motykowskiemu (podziękowania także dla Lidki) za dodatkowe wsparcie.