Gm. Sławno. Volkswagen uderzył w drzewo. Kierowca pijany ZDJĘCIA - aktualizacja

Gm. Sławno - groźne uderzenie w drzewo

- Kierujący Volkswagenem Sharanem, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad autek i to uderzyło w przydrożne drzewo. W pojeździe jechał tylko kierowca, który został ranny. Ostatecznie zabrano go karetką do szpitala - relacjonuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.