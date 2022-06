Gm. Sławno. Rywalizacja drużyn OSP w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych ZDJĘCIA, WYNIKI

Gmina Sławno - rywalizacja OSP 2022

Zawody otworzył uroczysty przemarsz zawodników, kibiców wraz z kolumną pojazdów pożarniczych, na czele której maszerowała, przygrywając przybyłym, Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej wraz z mażoretkami. Następnie Komendant zawodów dr. Bogusław Stefanowski złożył meldunek Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sławnie Ryszardowi Stachowiakowi o gotowości gminnych jednostek OSP do odbycia zawodów.

Po złożeniu meldunku nastąpiło uroczyste włączenie do podziału bojowego OSP w Starym Krakowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz poświęcenie wozu przez kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego – ks. Ryszarda Szczygła. Następnie wręczono symboliczny grawerton dla jednostki OSP w Janiewicach z okazji jej włączenia z dniem 1 maja 2022 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyście podpisano również porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP we Wrześnicy do KSRG.

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych udział wzięło 15 drużyn z 6 jednostek OSP Gminy Sławno. Do zmagań przystąpiło łącznie 120 zawodników i zawodniczek. Po kilkugodzinnej rywalizacji przy ekstremalnie wysokiej temperaturze, sięgającej 30 stopni komisja sędziowska zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz przedstawicieli OSP, której przewodniczył Komendant Gminny OSP dh. Bogusław Stefanowski wskazała zwycięzców. Po bardzo zaciętej i sportowej rywalizacji w poszczególnych grupach i kategoriach wiekowych najlepiej wypadli: