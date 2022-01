Gm. Postomino. Volkswagen uderzył w przydrożne drzewo. Jedna osoba ranna ZDJĘCIA

Uderzenie auta w drzewo w gm. Postomino

- Z nieznanych przyczyn kierujący Volkswagenem Golfem stracił panowanie nad tym pojazdem - relacjonuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Doszło do tego w środę, 13 stycznia 2022 r., wieczorem na trasie: Królewo - Korlino w gminie Postomino. W efekcie pojazd uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna jechał sam w aucie i je opuścił. Gdy dojechali nasi strażacy to udzielili jemu pierwszej pomocy. Pan uskarżał się na ból nogi. Chwilę później przyjechał zespół ratownictwa medycznego i po przepadaniu zadecydował o zabraniu kierowcy do szpitala.

Na miejscu była taż policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Działał też zastęp PSP Darłowo i OSP Naćmierz oraz wymieniany zespół ratownictwa medycznego.