Gm. Malechowo. Zderzenie ciężarówki z BMW. Lądował śmigłowiec LPR - ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Bardzo groźne zdarzenie drogowe na krajowej "6" w okolicy Malechówka (gm. Sławno). Jak podają strażacy doszło tam do zderzenia się ciężarówki z BMW. Miało to miejsce po godz. 16 w dniu 22 sierpnia 2022 r. Czasowo - aż do odwołania - przejazd DK6 jest niemożliwy.