Gm. Malechowo. Wójt powierzył obowiązki dyrektora w podstawówce ZDJĘCIA

Dyrektor SP Niemicy - powierzenie obowiązków

W gabinecie wójta Gminy Malechowo - Radosława Nowakowskiego odbyło się spotkanie wójta z dyrektorami czterech placówek oświatowych. Omówiono przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego, przedyskutowano podjęte działania mające na celu sprawny powrót do szkół po wakacyjnej przerwie. Na koniec wręczono akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich - Iwonie Nowak-Gancarz, która będzie pełnić swoją funkcję do 31 sierpnia 2027 roku.

Do gratulacji dołączyła się kierowniczka Referatu Oświaty i Sportu - Karolina Chruszcz-Pietraszewska.