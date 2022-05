Gm. Malechowo. Śledztwo w sprawie śmierci 16-latki. Ustalenia prokuratury. Nowe informacje

AKTUALIZACJA - 1 maja - śledztwo prokuratorskie

- Zostało wszczęte śledztwo pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - informuje Jarosław Płachta, prokurator rejonowy w Sławnie. - Policja przekazała nam akta sprawy. Prowadzimy je w sprawie, a więc oznacza to, że nikt nie ma postawionych zarzutów. Kierowca auta złożył zeznania z, których wynika, że w trakcie jazdy autem na drogę wyskoczył dzik i wówczas on, jak opisał, wykonał skręt kierownicą w bok chcąc ominąć zwierze. Wówczas według jego relacji stracił panowanie nad autem, które koziołkowało i wtedy z pojazdu wypadła 16-latka, co zakończyło się jej śmiercią. Taką wersję wydarzeń podają też pozostali pasażerowie samochodu. Ta wersja będzie weryfikowana. Powołamy biegłego z zakresu drogownictwa, który oceni sytuację na drodze i reakcje kierowcy. Inny z biegłych sprawdzi stan techniczny auta - dodaje.