Gm. Darłowo. Życzenia dla strażaków ze Sławna od dzieci ze szkoły w Słowinie ZDJĘCIA

Dzień strażaka - życzenia od dzieci z OSP Słowino

Najlepszym miejscem na świętowanie jest remiza strażacka. Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie spędziła Dzień Strażaka w gronie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowinie.

Przedszkolaki i uczniowie mogli poznać tajniki tego zawodu, obejrzeć najnowszy sprzęt ratunkowy, w który wyposażony jest wóz strażacki. Strażacy zaprezentowali, a następnie dali szansę dzieciom treningu resuscytacji na manekinie. Chętni przymierzali elementy ich ubioru.

- Mogliśmy się również przekonać, że rozwijanie węża gaśniczego jest prostsze i szybsze, niż jego zwinięcie. Dzięki radiotelefonowi połączyliśmy się z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, by wspólnie złożyć życzenia sławieńskim strażakom - dzielą się wrażeniami dzieci z SSP Słowino. - W remizie strażacy przygotowali dla nas grilla i słodycze, więc poczuliśmy się jakbyśmy to my mieli święto. Ogromnie dziękujemy za profesjonalne, ciepłe i słodkie przyjęcie.