Gm. Darłowo z rekordowym budżetem na 2022 rok. Mapa inwestycji i kwoty Tomasz Turczyn

Radni Rady Gminy Darłowo jednogłośnie przyjęli budżet gm. Darłowo na 2022 rok określany rekordowym. Co to oznacza? Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę prawie 26 milionów zł, co stanowi 33,06 % wydatków ogółem (z tego w ramach funduszu sołeckiego 658 746,23 zł).