Gm. Darłowo. Na wokandę wraca sprawa tragicznego wypadku samochodowego ZDJĘCIA

Aktualizacja - Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Tragiczny w skutkach wypadek samochodowy wraca na wokandę, ale Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

- Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy wyrok Sądu Okręgowego oraz jego pisemne uzasadnienie. W naszej ocenie kara, która została orzeczona nie jest adekwatna do stopnia winy sprawcy, a przede wszystkim do stopnia społecznej szkodliwości czynu. Dlatego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych wnieśliśmy w sprawie apelację co do kary, wnosząc o podwyższenie jej do 5 lat pozbawienia wolności - mówi mecenas Bartosz Koszów. - W wyniku wypadku pokrzywdzonych zostało kilkanaście osób. Należy tu pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z katastrofą w ruchu lądowym, co jest najcięższą i najbardziej drastyczną formą wypadku drogowego, co powinno również znaleźć swoje odzwierciedlenie w orzeczonej karze. Wymierzona kara nie spełnia swych celów prewencyjnych i nie stanowi adekwatnej reakcji na popełnione przestępstwo. Pokrzywdzeni w żaden sposób nie przyczynili się do wypadku - akcentuje.