Gdzie na spacer do 66 km od Sławna. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 11 - 12 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Sławna, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 422 m

Suma zejść: 461 m

Trasę dla spacerowiczów ze Sławna poleca Wojciechstypa

Spacer plażą z Darłówka do przesmyku łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Przy niskim poziomie wody w jeziorze i niezbyt dużej fali na Bałtyku przesmyk jest "nieczynny", czyli nie ma bezpośredniego połączenia jeziora z Bałtykiem. Powrót do Darłówka trasą pieszo - rowerową na wale pomiędzy jeziorem a morzem.

