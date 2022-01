Gdzie na nordic walking do 66 km od Sławna. Urokliwe ścieżki na weekend 22 - 23 stycznia

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Sławna? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień (od 22 stycznia). Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać ze Sławna na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Ścieżki nordic walking ze Sławna Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Sławna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gołębia Góra Stopień trudności: 1

Dystans: 2,76 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m Trasę nordic walking mieszkańcom Sławna poleca Bytow Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. Dojazd do ścieżki

Kierując się drogą z Bytowa do Lęborka, po 11 km docieramy do granicy rezerwatu. Ustawiona przy trasie tablica wskaże nam gruntową drogę do leśniczówki Miedzierza, przy której zaczyna się ścieżka przyrodnicza; tam też możemy zostawić samochód. Niezmotoryzowani dotrą do ścieżki autobusem PKS: przystanek znajduje się na Gołębiej Górze, naprzeciwko drogi prowadzącej do leśniczówki.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wokół jeziora Studzieniczno Stopień trudności: 2

Dystans: 13,86 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m Hop_siup poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Sławna

Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Stopień trudności: 2

Dystans: 21,82 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Sławna

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg.

Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

