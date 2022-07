Gdzie na nordic walking do 66 km od Sławna. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 9 - 10 lipca

Ścieżki nordic walking w okolicy Sławna

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Sławna. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Sławnie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wokół jeziora Studzieniczno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Sławna poleca Hop_siup

Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

