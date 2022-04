Fajne pomysły w powiecie sławieńskim, gdzie wybrać się w majówkę ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Polecamy Wam jezioro Bukowo. Mieści się ono w miejscowości Dąbki na terenie gminy Darłowo. Jak widać na jeziorze są fajne warunki do żeglowania, ale również do rekreacji wodnej. Przy jeziorze mieści się Centrum Sportów Wodnych. UG Zobacz galerię (55 zdjęć)

Lubicie wypoczynek nad wodą? Zobaczcie, jakie są jeziora w powiecie sławieńskim oraz jaka jest przy nich infrastruktura turystyczna. Przeklikajcie galerię zdjęciową. To też świetne łowiska wędkarskie, oazy spokoju i również miejsca do plażowanie lub również do żeglowania. W Dąbkach - jezioro Bukowo - działa Centrum Sportów Wodnych. To fajne miejsca, aby wybrać się na majówkę.