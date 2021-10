Elektryzujące derby w Sławnie. Wiekowianka kontra Sława - emocje do końca ZDJĘCIA, WIDEO

Sława Sławno - Wiekowianka Wiekowo 2:2 (0:1)

W II części meczu Sława Sławno grała bardzo ambitnie, a Wiekowianka szukała szans na podwyższenie wyniku grając długie piłki lub wyprowadzając kontry. Taka gra zemściła się w 69 minucie meczu, gdy zawodnik Wiekowianki przyjmując piłkę w swoim polu karnym tak ją odbił, że pomógł sobie ręką. Z tej niegroźnej sytuacji zrobił się rzut karny. Wcześniej Sława była bliska wyrównania, ale w kilku akcjach brakło jej ostatniego celnego uderzenia piłki do siatki.

Do rzutu karnego podszedł Artur Próchnicki i jego strzał odbił przed siebie bramkarz Wiekowianki, ale najszybciej do futbolówki wystartował Krzysztof Wólczyński i skierował ją do siatki z najbliższej odległości. W takich okolicznościach Sława wyrównała - 1:1. Patrz wideo poniżej.