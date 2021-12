Elektrownia atomowa ma być na Pomorzu, ale nie w gm. Darłowo - komentarz wójta

Kopań w gm. Darłowo nie jest brany pod uwagę dla elektrowni atomowej

Włodarz akcentuj e, że patrząc na polską energetykę zdaje sobie sprawę, że elektrownia atomowa w Polsce musi powstać. - Widzimy co się dzieje na rynku energetycznym. A energia z wiatraków, czy fotowoltaiki to za mało - mówi wójt Głażewski.

Atom w województwie pomorskim

- Działamy zgodnie z planem i wybór lokalizacji jest tego potwierdzeniem. Polska potrzebuje energetyki jądrowej, a wybudowanie pierwszej elektrowni tego typu w Polsce jest istotne dla całego kraju zarówno pod kątem transformacji energetycznej, jak i bezpieczeństwa dostaw energii – oceniła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.



- Polska dąży do dywersyfikacji swojego miksu energetycznego, a wskazanie preferowanej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej jest tego dowodem. Wykorzystanie tego bezpiecznego, zeroemisyjnego i stabilnego źródła wytwarzania energii, jakim jest energia jądrowa, zapowiadaliśmy od początku i potwierdziliśmy w strategicznych dokumentach m. in. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku i Programie Polskiej Energetyki Jądrowej – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.