Egzamin ósmoklasisty w SP Pieszcz i SP nr 1 w Sławnie [ZDJĘCIA]

Tak w Sławsku świętowano 650-lecie Sławna. ZDJĘCIA z 13 maja 1967 roku

W 1967 roku Sławno świętowało 650-lecie. Dotarliśmy do zdjęć z tamtego okresu. To perełki, bo przedstawiają one inaugurację jubileuszu w Sławsku, które było dawnym Sławnem.