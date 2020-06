To przed budynkiem szkoły w Sławnie losowali miejsce, gdzie usiedli do pisania egzaminu z języka polskiego, który rozpoczął się 16 czerwca 2020 r. o godz. 9. Poszczególne klasy miały wyznaczone godziny wejścia do szkoły co 15 minut i to wejście przebiegało bardzo sprawnie.