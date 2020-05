Dzień Strażaka w Sławnie - SP nr 1 pamiętało ZDJĘCIA

Miasto Sławno szykuje się do otwarcia targowiska [FOT, WIDEO]

Samorząd miasto - Sławno szykuje się do otwarcia targowiska miejskiego. Nastąpi to we wtorek - 5 maja 2020 r., ale będą obowiązywały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jak będzie działało targowisko?