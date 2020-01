Dzień Babci i Dziadka w "Słoneczku" ze Sławna 2020 r. [ZDJĘCIA]

Sztab Kryzysowy Rybołówstwa i Przetwórstwa zablokuje port w Darłowie i Helu

Sztab Kryzysowy Rybołówstwa i Przetwórstwa zapowiada, że w sobotę - 25 stycznia zostaną zablokowane dwa porty: Darłowo i Hel. Protest ma się rozpocząć od godziny 12 i ma potrwać do 14. I jest to sygnał ostrzegawczy dla polskiego rządu. O co chodzi? W skrócie - o pieniądze.