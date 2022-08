Dzieci z PWD Ostrowiec bawiły się w parku rozrywki "Pomerania" w Dygowie źródło: UG Malechowo

Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego Ostrowiec podczas wakacji udali się na wycieczkę do Parku Rozrywki "Pomerania" koło Kołobrzegu. Pomerania Park to miejsce dla całej rodziny, gdzie można spędzić czas na wspólnej zabawie. Dzieci miały do dyspozycji strefy karuzel, zjeżdżalnie, trampoliny, dmuchany plac zabaw, strefę wodną itp. Podczas zabaw mogły korzystać do woli z różnych atrakcji. Oprócz dobrej zabawy wychowankowie korzystali z punktów gastronomicznych.