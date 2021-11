Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Święcianowie odwiedziły stadninę koni

Oprowadził on dzieci po swojej posesji i z pasją opowiedział im o jeździectwie, pielęgnacji koni oraz o swoich osiągnięciach. Pokazał uczestnikom medale, których była pokaźna ilość. Bardzo chętnie odpowiedział na zadawane pytania, a było ich naprawdę wiele.

Kolejnego dnia dzieci z PWD Święcianowo pojechały do kina na film „Jak rozmawiać z psem”. Ta familijna komedia bardzo przypadła do gustu młodym widzom. Tym samym w kalendarzu naszej placówki odhaczyliśmy kolejne bardzo udane dni.