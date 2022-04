Dramatyczny wypadek w gminie Postomino ZDJĘCIA. Kierowca ranny - 16.04.2022

Bardzo groźnie w gm. Postomino

- Z nieznanych przyczyn kierowca Mazdy stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi uderzając autem w przydrożne drzewo - relacjonuje kpt.. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Gdy nasze zastępy dojechały na miejsce zdarzenia to kierowca był w pojeździe, gdyż nie mógł się sam z niego wydostać. Nasi strażacy musieli użyć sprzętu do cięcia metalu, aby mężczyznę oswobodzić. Następnie przejął go zespół ratownictwa medycznego. Ostatecznie kierowca został zabrany karetką do szpitala.

Do zdarzenia doszło na trasie: Staniewice - Tyń przed godz. 8 w dniu 16 kwietnia 2022 r. Na miejscu działały dwa zastępy PSP Sławno, jeden OSP Staniewice, zespół ratownictwa medycznego i policja wyjaśniająca okoliczności zdarzenia.