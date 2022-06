Dramat w okolicy Krągu. Śmierć 38-latki mieszkającej w Darłowie ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Tragedia na drodze wojewódzkiej 205 za miejscowością Krąg. Doszło tam - 12.06.2022 r. - do zderzenia dwóch aut osobowych. Policja ze Sławna podaje, że w wyniku tego zginęła 38-latka, a 12-latek w ciężkim stanie został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Koszalinie. Trzecie z osób - 28-latek - trafiła do Szpitala Powiatowego w Sławnie.