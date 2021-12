Dodatkowy milion złotych z budżetu państwa na przebudowę obiektu dla potrzeb Sądu Rejonowego

To kolejny efekt dobrej współpracy Pawła Szefernakera - posła ziemi koszalińskiej oraz Sekretarza Stanu w MSWiA i Krzysztofa Frankenstein, burmistrza Sławna. W budynku przy ul. Kossaka swoją siedzibę będzie miał Sąd Rejonowy o poszerzonej właściwości. Po reorganizacji jednostki wszyscy mieszkańcy powiatu będą mogli załatwić swoje sprawy w stolicy powiatu sławieńskiego. Dodatkowo sala gimnastyczna zostanie wyodrębniona jako niezależny obiekt i przekształcona zostanie w świetlicę osiedlową.

Sławieński samorząd pod koniec ub. roku otrzymał na realizację tego zadania wsparcie w kwocie trzech milionów złotych. Środki pochodziły z II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Był to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Dziś, dzięki decyzji Premiera i działaniom Pana Ministra, przeznaczony zostanie kolejny milion złotych na realizację przedmiotowej inwestycji.

W ramach trwających prac wykonuje się m.in. rozbiórkę starego komina, rozbiórkę stropodachu, montaż windy z możliwością korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne, przebudowę wnętrza łącznika i sali gimnastycznej oraz termomodernizację budynków poprzez wykonanie docieplenia ścian BSO i stropodachu w technologii DKD. Dodatkowo wymianie podlegać będzie stolarka okienna. Roboty mają zostać zakończone do połowy 2022 roku.