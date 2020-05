Sięgamy do naszego redakcyjnego archiwum zdjęciowego. Przygotowaliśmy dla Was gratkę - fotografie z Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie, ale z roku 2008 i 2009. Galeria zdjęciowa jest imponująca - zapraszamy do jej przeklikania.

Na zdjęciach wiele unikatowych maszyn - m.in. polskie Sokoły, czy jednoosobowa łódź podwodna. Prezentujemy zdjęcia z inscenizacji batalistycznych, czy z parad pojazdów m.in. do Sławna. Ale sercem zlotu są zlotowicze. Zobaczcie Ich w fantastycznych przebraniach - mundurach armii całego świata.