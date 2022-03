Derby: Sława Sławno - Wrzos Wrześnica. Dramaturgia ZDJĘCIA - inne wyniki 18 kolejki

18 kolejka okręgówki ZZPN gr 3 pod znakiem derbów w Sławnie

Sława Sławno - Wrzos Wrześnica 0:0

Derbowa potyczka w Sławnie miała swoją dramaturgię. W 15 minucie Wrzos stanął przed szansą na objęcie prowadzenia. Okazja była wymarzona, bo po faulu w polu karnym sędzia główny wskazał na "wapno". Do rzutu karnego podszedł Jakub Kubicki. I przekonał się, że "11" nie jest pewnym golem. Jego intencje wyczuł goalkiper miejscowych - Grzegorz Wolowski i obronił strzał zawodnika ze Wrześnicy.

W końcówce pierwszej odsłony to Wrzos miał inicjatywę i był w natarciu. Przyjezdni oddali kilka groźnych strzałów, ale były one niecelne lub na posterunku stał Wolowski. W drugiej części gry rolę się odwróciły. To Sława przejęła inicjatywę i atakowała. Miała kilka okazji na bramkę, ale jej gracze fatalnie pudłowali. Wrzos szukał kontr, ale piłkę wyprowadzał nieporadnie.