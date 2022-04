Debiut trenera Skoka w Darłovii z Orłem Wałcz i inne wyniki 25 kolejki IV ligi ZZPN

Darłovia Darłowo - Orzeł Wałcz 1:1 ( 0:1 )

Bramki:

0:1 - Daniel Popiołek - 45 minuta

1:1 - Hryhorii Sakhniuk - 68 minuta

Skład Darłovii: Szymański - Sosiński, Lipiński, Kulon Damian - Bazyli (85' Muzyka), Michalski, Fastyn, Wólkiewicz, Dywan (90' Kaczyński) - Sakhniuk, Kulon Jakub.

W tym meczu na ławce Darłovii debiutował trener Daniel Skok. Remis to zawsze punkt, ale wiosną tych punktów darłowiacy uskładali ledwie dwa w pięciu meczach. To bardzo mało. W 26 kolejce zespół pojedzie do Świnoujścia, gdzie zmierzy się z Flotą. Trener Daniel Skok mówi, że każdy mecz [objął Darłovię w miniony poniedziałek - 4 kwietnia 2022 r.] jego zespołu jest, jak finał najważniejszego turnieju. Dlatego także w Świnoujściu darłowiacy będą musieli szukać punktów.

Gwardia Koszalin - Błękitni II Stargard 4:0

GKS Manowo - Chemik Police 0:0

Hutnik Szczecin - MKP Szczecinek 4:0

Zefir Wyszewo - Rasel Dygowo 3:3