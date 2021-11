Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. Szykuje się mnóstwo dobrej zabawy

To już tradycja. Bez Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja Święta nie miałyby klimatu. Wszyscy ją lubimy i się w nią angażujemy, a impreza ta wzbudza sympatię zarówno w najmłodszych jak i tych nieco starszych. Zatem - Laponia będzie! … oczywiście inna, ale w dalszym ciągu nasza.

-Zaczynamy od 11:00 – pocztą, za pomocą której realnym będzie nadanie listów, które jeszcze tego samego dnia zostaną przekazane do rąk własnych Pary Mikołajowej. Uwaga! Listy biorą udział w konkursie z nagrodami. Your Highness – będzie co czytać a przy okazji wyłoni nam się TOP10 tegorocznych trendów prezentowych. O tej samej godzinie gotowi do spotkania będą także przyjaciele Renifera Rudolfa