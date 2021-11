Darłowo. Zorganizowana grupa odławiała nielegalnie trocie w rzece Wieprzy ZDJĘCIA

Wpadka na rzece Wieprzy

- Mieszkaniec Darłowa odłowił za pomocą narzędzia przypominającego osękę jedną troć, przy czym działał z kilkoma nieustalonymi osobami w roli tzw. czujek - informuje Państwowa Straż Rybacka z Koszalina. - Został przekazany do Komisariatu Policji w Darłowie w celu prowadzenia dalszych czynności. Był już wielokrotnie karany za podobne czyny. Jak sam tłumaczył - "jest uzależniony od kłusowania".

Wędkarzy obowiązuje zakaz połowu troci i łososi w rzekach od 1 października do 31 grudnia. To w związku z tym, że te ryby mają wówczas tarło i są łatwym łupem. To też - niestety - okres, gdy uaktywniają się kłusownicy.