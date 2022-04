Darłowo. Wielkanocne granie w niezwykłej aranżacji ZDJĘCIA

Wielkanocne granie w Darłowie

Jak to jest grać Vabank? To grać tak by w słuchaczach wywoływać emocje. Wielkanocne Granie część 2 zapewniła nam podróż od Janosika przez Polskie Drogi do właśnie muzyki pochodzącej z filmu – Vabank z 1981 roku. Wyjątkowe Święta, wyjątkowe koncerty, nietuzinkowi artyści: Ewa Polska, Paulina Krakowian – Biernacka. Krzysztof Biernacki, Maciej Drapiński, Mateusz Szwankowski i Tomasz Skrętkowski. Taki był koncert wielkanocny w Kościele Mariackim w Darłowie zorganizowano przez Darłowski Ośrodek Kultury im. L. Tyrmanda.