Darłowo. W SP nr 3 obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu ZDJĘCIA

SP nr 3 z Darłowa uczy tolerancji

Uczniowie i nauczyciele - SP nr 3 Darłowo - w ramach solidarności ,,świecili na niebiesko”. Wykorzystując Dzień Świadomości Autyzmu zorganizowano również dla uczniów praktyczne warsztaty, które pokazały z jakimi trudnościami borykają się uczniowie ze spektrum autyzmu np. w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej. Zadania z wykorzystaniem różnorodnych przedmiotów przybliżyły uczniom chociaż w części czucie i odczuwanie dzieci z autyzmem. Dzieci mogły pogłębić swoja wiedzę poprzez doświadczenia, odczuć wszystkimi zmysłami z czym na co dzień muszą się zmagać osoby ze spektrum autyzmu. Przekonać się, że wszystko co jest dla nich „łatwe” dla innych oznacza tyle samo, co wejście na szczyt ogromnej góry.