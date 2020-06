Darłowo szykuje się na Boże Ciało - odkażanie ulic [ZDJĘCIA] - jak będzie wyglądać procesja?

Kościół Mariacki w Darłowie:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W związku z panującą pandemią i obowiązującymi jeszcze pewnymi ograniczeniami w miejscach publicznych nie będzie tradycyjnej procesji ulicami miasta. Będzie natomiast procesja wokół kościoła do 4 ołtarzy ustawionych przy kościele po Mszach św. o g. 9.00, 10.30 i 12.00. A więc możliwość doświadczenia Bożego Ciała chociaż w takiej skróconej, skromniejszej formie. Jeśli możliwe – to prosimy dziewczynki do sypania kwiatków na procesje.

Ołtarze przygotowują: I ołtarz – Odnowa w Duchu Świętym i Franciszkański Zakon Świeckich, II ołtarz – Żywy Różaniec i rolnicy, III ołtarz – Neokatechumenat, IV ołtarz – Rodziny Szensztackie.

Porządek Mszy św. w Boże Ciało: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Nie ma Mszy św. w kościele św. Jerzego, natomiast w Domasławicach jest o g. 15.00.