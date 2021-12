Darłowo - świąteczny handel. Ile zapłacimy za ryby przy nabrzeżu w porcie? Sprawdziliśmy ZDJĘCIA

Cennik ryb z Darłowa - nabrzeże portowe w Darłówku Zachodnim

Dwa dorsze do smażenia - wypatroszone i osiem tuszek z flądry to koszt około 50 zł. Ile się płaci za kilogram ryb? Tuszka z flądry - przygotowana do usmażenia - kosztuje 14 zł od kg. Jeśli chcecie kupić dorsza - filet bez skóry to należy zapłacić 38 zł od kg; filet dorsza mały - 28 zł od kg; dorsz filet - większy - 38 zł od kg; tuszka z dorsza - 25 zł.