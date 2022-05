Darłowo. Staracie się dostać do Straży Granicznej? Zobaczcie, jak wygląda kwalifikacja ZDJĘCIA

Kwalifikacja do MOSG

Były to już czwarte w tym roku w Morskim Oddziale Straży Granicznej egzaminy związane z naborem do służby w formacji. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy. Kandydaci zmierzyli się z testem z wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego oraz sprawności fizycznej. Potem z każdym z nich została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym zaliczeniu II etapu kandydaci zostaną skierowani do komisji lekarskiej, aby ta określiła ich zdolność do służby. Rekrutację nadzorowała komisja egzaminacyjna składająca się z funkcjonariuszy MOSG i przedstawicieli Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Zainteresowani służbą w Morskim Oddziale Straży Granicznej szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. Komendant MOSG, dla ułatwienia procesu naboru, powołał specjalnych koordynatorów. Kandydaci do służby z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.