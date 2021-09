Darłowo. Spotkanie krótkofalowców i laury dla małżeństwa z Postomina ZDJĘCIA, WIDEO

Spotkanie w Darłowie i medale wręczone

- Państwo Sieradzcy nie będąc krótkofalowcami od ponad 10 lat zbierają materiały i przygotowują komunikaty oddziałowe, które są transmitowane w każdy czwartek poprzez nasze przemienniki radiowe Pomorza Środkowego - podkreśla Jerzy Matusiak, prezes Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. - Zawierają one informacje dotyczące krótkofalarstwa, ważnych wydarzeń, osiągnięć.

Z kart historii krótkofalarstwa wiadomo, że w 1924 roku powstało pierwsze pismo [prowadzili je bracia] Janusza Odyńca i Stanisława Odyńca, które miało za zadanie propagowanie radioamatorstwa. To oni zaproponowali powołanie Ogólnokrajowej Organizacji Radioamatorów. Wiązało się to z powołaniem Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej, co miało miejsce w 1925 roku w Paryżu. I właśnie medale imienia prekursorów krótkofalarstwa w Polsce wręczono w Darłowie państwu Sieradzkim.

Ponadto wręczono Honorową Odznakę PZK. Za aktywność na rzecz oddziału otrzymał ją Jarosław Zwolak z Koszalina.