Darłowo. Przy ul. Króla Eryka Pomorskiego powstaną nowe bloki mieszkalne ZDJĘCIA

Nowe mieszkania w Darłowie

Projekt architektoniczny nowych bloków został opracowany z myślą o mieszkańcach – wraz z wzniesieniem budynków przewidziane jest zbudowanie parkingów i licznych elementów tzw. małej infrastruktury przyjaznej mieszkańcom, zaś w samych blokach znajdą się udogodnienia dla lokatorów, takie jak np. windy.

To nie pierwsza inwestycja firmy PROBUD Jarosława Dąbrowskiego w Darłowie – działająca od 1992 r. firma zrealizowała już deweloperski projekt „Baltic Korona” w Darłówku Wschodnim przy ul. Północnej, wskutek której powstało w dwóch etapach ok. 300 mieszkań. Prywatna inwestycja ma zostać zrealizowana za ok. dwa lata.