Darłowo. Policja zatrzymała 31-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą Tomasz Turczyn

- Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Darłowie, podejrzanemu o kradzież rozbójniczą - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Sprawca najpierw włamał się do internatu, po czym zabrał portfel, a gdy pracownik chciał uniemożliwić mu kradzież, zaczął go szarpać. Decyzją sądu 31 - latek na 3 miesiące trafił do aresztu.