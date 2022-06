Darłowo - policja. Kierowca złamał 10-letni zakaz i był pijany

W Darłowie pijany i na zakazie

- Nad ranem policjanci z Komisariatu Policji w Darłowie podczas patrolu miasta, zwrócili uwagę na kierującego volkswagenem. Po zatrzymaniu go do kontroli drogowej okazało się, że 34 - letni mieszkaniec Darłowa był pijany - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Jazda po pijanemu, to jednak nie jedyne przewinienie zatrzymanego kierowcy. Policjanci ustalili, że w przeszłości mężczyzna był karany za to samo. Mężczyzna posiadał 10 - letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Zakaz, który wczoraj złamał obowiązywał do listopada 2027 roku.

Teraz - jak zapowiada policja - 34 - latek poniesie odpowiedzialność karną. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.