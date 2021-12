Złoto Bałtyku. Zimowe sztormy to czas żniw. Tak zbierają bursztyn w Jarosławcu ZDJĘCIA

Sztorm... To on z Bałtyku wyrzuca bursztyn, który zbierają jego amatorzy. Jak to się robi? Zobaczcie nocne zbieranie złota Bałtyku w Jarosławcu - gmina...