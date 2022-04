Darłowo. Niezwykła kładka widokowo - spacerowa. Warto się tam wybrać ZDJĘCIA

Kładka spacerowo - widokowa w Darłowie

Ażurowa kładka na palach ma długość ok. 600 metrów. Przebiega po wydmie od przejścia na plażę przy ulicy Sosnowej, które również przebudowano, do terenu dawanej Hydrogeobudowy – przejście w ciągu ulicy Dorszowej.



Na kładce znajdują się dwie platformy widokowe oraz dwa miejsca do podziwiania i utrwalania w obiektywie widoków na morze w trakcie spacerów. W miejscach widokowych zamontowane zostaną szklane osłony. Całość konstrukcji jest z drewna syntetycznego. Szerokość kładki, zamontowanej na wysokości metra wynosi 2,25 m.**