Darłowo. Miejska spółka przebuduje oczyszczalnię ścieków z dofinasowaniem z Polskiego Ładu ZDJĘCIA

Rozbudują oczyszczalnię ścieków dla Darłowa

Inwestycja będzie realizowana w formule in-house, wykona ją miejska spółka. W przypadku Miasta Darłowo zadanie będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie. We wcześniejszych w przetargach, które miały wyłonić wykonawcę rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Darłowie, wpływały oferty, które zdecydowanie przewyższały fundusze przewidziane na tę inwestycję, jedna z nich była nawet o 300 procent droższa.

- Prace będą obejmowały rozbudowę reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego. Są to dwa istotne elementy dla pracy oczyszczalni, choćby ze względu na to, że Darłowo się rozbudowuje i oczyszczalnia musi być większa i przystosowana do potrzeb mieszkańców - mówi Wiesław Połczyński z MPGK w Darłowie.

Na początku spółka zajmująca się inwestycją zacznie od kwestii projektowych. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat.