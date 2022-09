Darłowo. Mają wielki metalowy napis w Darłówku Wschodnim. Świetna reklama kurortu ZDJĘCIA

Darłowo

Napis wykonano w Stoczni Darłowo. I trzeba przyznać, że wygląda on bardzo fajnie. Umiejscowiono go w Darłówku Wschodnim - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Tłem jest Bałtyk. Warto, aby tym tropem poszły też inne miejscowości naszego powiatu. Polecamy i zachęcamy do tego.