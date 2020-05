Darłowo kupiło profesjonalne maseczki ochronne i rozda je osobom pracującym w turystyce

Do miasta trafił właśnie transport 3 tysięcy maseczek antywirusowych zapewniających standard ochrony klasy FFP2. Plan jest taki, by tuż przed startem sezonu trafiły one do tych, którzy będą mieli codzienną styczność z gośćmi odwiedzającymi Darłowo. Miasto opracowuje obecnie plan dystrybucji nowej partii maseczek. Zapewniające dobrą ochronę i lepsze oddychanie maseczki wyprodukowane są w Chinach i do Darłowa trafiły w ramach wspólnego zamówienia złożonego z prezydentem Koszalina.