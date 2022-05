Darłowo - Kołobrzeg - Darłowo. Szykują się Regaty Turystyczne "Trzy Perły" 2022 - ZDJĘCIA

- Regatami promujemy trzy mariny żeglarskie: Darłowo, Kołobrzeg, Ustkę - mówi Waldemar Śmigielski, komandor Jacht Klubu Królewskiego Miasta Darłowo. - To też integracja żeglarzy z tej części wybrzeża. Nasz region jest piękny i warto go pokazywać i to też robimy po przez naszą imprezę.

Waldemar Śmigielski dodaje, że zgłoszonych jest 15 jachtów i ocenia, że jest to niezła kawalkada.

- Zdecydowana większość jachtów jest z wymienianych trzech marin - mówi W. Śmigielski. -Jachty są do 10 metrów i powyżej 12 metrów. Cel sportowy nie jest dla nas najważniejszy, ale taką klasyfikację też będziemy prowadzili - zaznacza.

Jachty wypłyną z Darłowa w niedzielę - 5 czerwca o godzinie 9 - minioną most rozsuwany. Start regat - godz. 9.30. Zaś 4 czerwca - sobota jachty powinny wpłynąć do Darłowa ok. 16.