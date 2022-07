Darłowo. Kierowca miał zasłabnąć i autem zahaczyć dzieci

Groźna sytuacja w Darłowie

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letni kierowca Volkswagena Sharana miał zasłabnąć kierując tym autem i zahaczyć o dwójkę dzieci, które wysiadały z innego samochodu - informuje bryg. Paweł Faryno, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Zdarzenie miało miejsce na parkingu przy ulicy Piastowej w Darłowie - dodaje.

Strażak mówi jeszcze, że 43-latek został zabrany do szpitala i tak samo dwójka dzieci. Na miejscu działa policja [wyjaśnia okoliczności zdarzenia], pogotowie ratunkowe, straż pożarna.

- Ze wstępnych informacji wynika, że dzieciom nie stało się nic, co by zagrażało ich życiu. Jednak zostały zabrane do szpitala w Koszalinie na obserwację i badania- zaznacza bryg. Faryno.