Darłowo - dyskutowali o koronawirusie w ramach Komisji Bezpiecznych Miast. Co się dzieje np. w Estonii?

Na Łotwie do minionego piątku organizowano powroty obywateli do kraju, wprowadzono szereg restrykcji, zamknięte są szkoły, lekcje odbywają się przez internet. Estonia zamknęła szkoły, ale przedszkola zapewniają opiekę w szczególnych sytuacjach, miejsca rozrywki są zamknięte, mieszkańcy nie mogą gromadzić się w grupach większych niż dwie osoby.

W Finlandii w miniony piątek Helsinki stały się strefą zamkniętą, utrudniony jest wjazd i wyjazd z miasta. Zamknięte są szkoły, ale zapewniona jest opieka dla dzieci rodziców pracujących w zarządzaniu kryzysowym. Przedszkoli całkiem nie zamknięto, ale rodzice zostali poproszeni o by nie posyłać do nich dzieci w czasie kryzysu. Na razie otwarte są wszystkie sklepy, ale rząd planuje wprowadzenie kolejnych restrykcji.

Stan alarmowy w poszczególnych krajach wprowadzony jest jak dotąd w następujących terminach: na Łotwie co najmniej do Świąt Wielkanocnych, Estonia wprowadziła ograniczenia do końca kwietnia. W Finlandii spodziewają się szczytu zachorowań nieco później niż na południu i w centrum Europy. Szkoły pozostaną więc zamknięte najpewniej do końca maja.